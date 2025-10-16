Aguia entdeckt neue Goldader - was steckt dahinter?

Anzeige / Werbung
Aguia Resources hat auf dem Santa Barbara Projekt eine bislang unbekannte Goldader identifiziert, die Hinweise auf ein deutlich größeres Adernetz liefert als bisher angenommen. Gleichzeitig berichtete das Unternehmen über eine erfolgreiche Umstrukturierung der Betriebsführung sowie über technische Fortschritte in der Goldgewinnung, die bereits zu ersten Doré-Ausfuhren geführt haben.
Aguia Resources hat auf dem Santa Barbara Projekt eine bislang unbekannte Goldader identifiziert, die Hinweise auf ein deutlich größeres Adernetz liefert als bisher angenommen. Gleichzeitig berichtete das Unternehmen über eine erfolgreiche Umstrukturierung der Betriebsführung sowie über technische Fortschritte in der Goldgewinnung, die bereits zu ersten Doré-Ausfuhren geführt haben.
Verbindungen zwischen bestehenden Adern vermutet
Nach Unternehmensangaben wurde in einem alten Stollen nördlich der Mariana-Ader ein neues Quarz-Adernsystem freigelegt. Diese geologischen Strukturen könnten, so die Einschätzung des Managements,
eine Verbindung zwischen den bekannten Adern "Santa Barbara" und "Mariana" darstellen. Drei entnommene Proben enthielten Goldgehalte von 18,6 g/t, 16,49 g/t und 9,51 g/t.
Die Geologie deute laut Unternehmensangaben darauf hin, dass es sich um ein sogenanntes Stockwork-System handeln könnte, ein Netzwerk aus zahlreichen, miteinander verbundenen Adern, wie es im Goldprojekt Buriticá bekannt ist. Executive Chairman Warwick Grigor erklärte, dass diese Entdeckung das Potenzial habe, das Projekt maßgeblich zu verändern.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)