Aguia entdeckt neue Goldader - was steckt dahinter?

Anzeige / Werbung

Aguia Resources hat auf dem Santa Barbara Projekt eine bislang unbekannte Goldader identifiziert, die Hinweise auf ein deutlich größeres Adernetz liefert als bisher angenommen. Gleichzeitig berichtete das Unternehmen über eine erfolgreiche Umstrukturierung der Betriebsführung sowie über technische Fortschritte in der Goldgewinnung, die bereits zu ersten Doré-Ausfuhren geführt haben.

Aguia Resources hat auf dem Santa Barbara Projekt eine bislang unbekannte Goldader identifiziert, die Hinweise auf ein deutlich größeres Adernetz liefert als bisher angenommen. Gleichzeitig berichtete das Unternehmen über eine erfolgreiche Umstrukturierung der Betriebsführung sowie über technische Fortschritte in der Goldgewinnung, die bereits zu ersten Doré-Ausfuhren geführt haben.

Verbindungen zwischen bestehenden Adern vermutet

Nach Unternehmensangaben wurde in einem alten Stollen nördlich der Mariana-Ader ein neues Quarz-Adernsystem freigelegt. Diese geologischen Strukturen könnten, so die Einschätzung des Managements, eine Verbindung zwischen den bekannten Adern "Santa Barbara" und "Mariana" darstellen. Drei entnommene Proben enthielten Goldgehalte von 18,6 g/t, 16,49 g/t und 9,51 g/t.



Die Geologie deute laut Unternehmensangaben darauf hin, dass es sich um ein sogenanntes Stockwork-System handeln könnte, ein Netzwerk aus zahlreichen, miteinander verbundenen Adern, wie es im Goldprojekt Buriticá bekannt ist. Executive Chairman Warwick Grigor erklärte, dass diese Entdeckung das Potenzial habe, das Projekt maßgeblich zu verändern.