Dr. Dennis Riedl: Rocket Lab: Riedls Raumfahrt-Favorit mit 300% Kurspotenzial

Kommerzielle Raumfahrt boomt - Satelliten-Geschäft als Wachstumstreiber

Während SpaceX privat bleibt, bietet Rocket Lab börsennotierten Zugang zur boomenden Raumfahrtindustrie. Dr. Dennis Riedl sieht enormes Potenzial.

Kommerzielle Raumfahrt im Aufwind

"Die kommerzielle Raumfahrt wächst exponentiell", analysiert Riedl. Satelliten für Kommunikation, Erdbeobachtung und Internet treiben die Nachfrage. "Rocket Lab ist perfekt positioniert."

Technologische Führerschaft

Rocket Lab (WKN: A419CG, ISIN: US7731211089, Ticker: RKLB) ist nach SpaceX der zweitgrößte private Raketenstarter. Die Electron-Rakete hat über 40 erfolgreiche Missionen absolviert. "Die Technologie ist bewiesen und zuverlässig."

Satelliten-Geschäft als Gamechanger

Neben Raketenstarts entwickelt Rocket Lab eigene Satelliten und Raumfahrzeuge. "Diese vertikale Integration ist ein Wettbewerbsvorteil", betont Riedl. Das Unternehmen kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette.

Wachstumsprognosen überzeugen

Die Fundamentaldaten zeigen starkes Wachstum. Umsätze steigen, Auftragsbücher füllen sich, Profitabilität rückt näher. "Rocket Lab ist auf dem Weg zur Profitabilität", so Riedls Einschätzung.

300% Kurspotenzial

Bei erfolgreicher Umsetzung sieht Riedl 300 Prozent Kurspotenzial. "Der Markt unterschätzt das Potenzial noch." Wachsender Satelliten-Markt und technologische Führerschaft rechtfertigen höhere Bewertungen.

Risiken beachten

Raumfahrt bleibt risikoreich. Fehlstarts, technische Probleme und Wettbewerb sind Risiken. "SpaceX bleibt der dominante Konkurrent", warnt Riedl. Auch regulatorische Hürden existieren.

Strategische Positionierung

Rocket Lab fokussiert sich auf kleinere Satelliten und Nischenmärkte, wo SpaceX weniger aktiv ist. "Diese Strategie ist clever und vermeidet direkte Konfrontation."

Fazit

Rocket Lab (WKN: A419CG) bietet attraktiven Zugang zur boomenden Raumfahrtindustrie. Mit technologischer Führerschaft, vertikaler Integration und wachsendem Satelliten-Markt könnte die Aktie 300 Prozent Potenzial bieten - bei überschaubarem Risiko für den Sektor.

