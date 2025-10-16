Neunkirchen (ots) -Deutschlands Vereine leisten jeden Tag Großes, spürbar und mit emotionalem und faktischem Mehrwert für große Teile unserer Gesellschaft. Mit dem neuen Ehrenamtspreis "MeinVerein des Jahres 2025" möchte WISO MeinVerein dieses Engagement sichtbar machen - und mit Preisgeldern und Sachpreisen im Gesamtwert von 70.000 EUR belohnen.Bereits mehr als 4.000 Vereine aus ganz Deutschland haben sich in den ersten Wochen beworben. Doch es lohnt sich weiterhin mitzumachen: Unter allen teilnehmenden Vereinen, die keinen Hauptpreis gewinnen, werden zusätzlich 5 x 500 EUR verlost!"Vereine sind das Rückgrat unserer Gesellschaft", sagt Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg, Zukunftsforscherin und Jury-Mitglied. "Sie übernehmen Aufgaben, die sonst der Staat oder teure Dienstleister leisten müssten. Die Resonanz zeigt, wie groß der Bedarf an Unterstützung und Sichtbarkeit ist."Auch Nora Hiesch, verantwortlich für WISO MeinVerein und Mitglied der Jury, betont: "Unsere Vereine brauchen nicht nur Geld, sondern vor allem Aufmerksamkeit. Viele kämpfen um Nachwuchs und aktive Mitglieder. Mit MeinVerein des Jahres geben wir ihnen beides - finanzielle Hilfe und eine Bühne. Denn wir verstehen uns als Partner der Vereine und investieren bewusst in ihr Wirken."Über 70.000 EUR für Deutschlands VereineDer Wettbewerb bietet Gewinnchancen für jeden teilnehmenden Verein:Community-Award:- Platz: 3.000 EUR + VW ID. Buzz Jahresabo- Platz: 3.000 EUR- Platz: 1.000 EUR Plätze 4-10: je 500 EUR- Plätze 11-50: wertvolle SachpreiseProjekt-Awards (Juryentscheidung):- Platz: 10.000 EUR- Platz: 3.000 EUR- Platz: 1.000 EURNEU: Unter allen weiteren Teilnehmenden werden zusätzlich 5 x 500 EUR Extra-Gewinne verlost!Wichtige Termine- Bewerbung bis: 31. Oktober 2025- Voting für den Community-Award bis: 31. Oktober 2025 (tägliche Stimmabgabe möglich)- Jury Bewertung der Projekt-Awards bis 07. November- Gewinner-Benachrichtigung: 10. November 2025- Preisverleihung: 20. November 2025, Volksparkstadion HamburgDie Jury- Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg (Zukunftsforscherin)- Dr. Dominikus Schmidt (Geschäftsführer Hamburger Golfverband)- Axel Kmonitzek (Gründer meinverein.de)- Nora Hiesch (Leitung WISO MeinVerein)So einfach geht'sTeilnehmen können alle eingetragenen Vereine in Deutschland mit öffentlichem Profil auf www.meinverein.de/mvdj.Die Teilnahme ist kostenlos - und jede Bewerbung hilft, die wertvolle Arbeit des eigenen Vereins sichtbar zu machen.Über den AwardDer Ehrenamtspreis "MeinVerein des Jahres" wird 2025 erstmals von WISO MeinVerein ausgelobt. Ziel ist es, ehrenamtliches Engagement zu fördern, sichtbar zu machen und Vereine in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.WISO MeinVerein - der Partner der Vereine. Software, Service und jetzt auch ein Preis: für alle, die gemeinsam Großes bewegen.Pressekontakt:WISO MeinVereinE-Mail: presse@meinverein.deWeb: www.meinverein.deOriginal-Content von: WISO MeinVerein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181035/6138846