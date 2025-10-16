Die Nio-Aktie erlebt einen dramatischen Rückgang von 12 Prozent, nachdem Singapurs Staatsfonds GIC das Unternehmen wegen angeblicher Umsatzmanipulation verklagt hat. Was ist da los?Die Aktien des chinesischen Elektroauto-Herstellers Nio erlebten einen dramatischen Kursrückgang von mehr als 12 Prozent, nachdem der singapurische Staatsfonds GIC rechtliche Schritte gegen das Unternehmen eingeleitet hatte. Nio wird vorgeworfen, durch die Manipulation seiner Umsatzangaben gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Wie jetzt erst bekannt wurde, wurde die entsprechende Klage bereits im August in einem Gerichtsdokument des Southern District of New York …Den vollständigen Artikel lesen ...
