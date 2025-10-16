Gold markiert praktisch täglich neue Allzeithoch. Auch Silber ist der Ausbruch gelungen. Die Minenaktien sind ebenfalls im Rallymodus. "Es ist so etwas wie die perfekte Rally", sagt Markus Bußler. Auch wenn die Bewegung teils parabolisch sind, sei ein Komplettausstieg nicht ratsam. "Die eine oder andere Teilgewinnmitnahme kann aber nicht schaden", sagt er.Kalte Füße könnten mittlerweile allerdings die Shortseller bekommen. Vor einigen Wochen startete Blue Orca eine Shortattacke auf Aya Gold & Silver. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
