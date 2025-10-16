

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.10.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Petri Industriebeteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Christoph Nachname(n): Petri Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ringmetall SE

b) LEI

3912001LS9HMTYQODO63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5E55

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,84 EUR 4.728,60 EUR 2,84 EUR 9.465,72 EUR 2,90 EUR 1.568,90 EUR 2,90 EUR 5.437,50 EUR 2,90 EUR 3.709,10 EUR 2,90 EUR 34,80 EUR 2,90 EUR 15.590,40 EUR 2,90 EUR 1.374,60 EUR 2,90 EUR 9.990,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,88 EUR 51.900,12 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





