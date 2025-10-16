BÖRSE AKTUELL: US-Indizes steigen - Fokus auf TSMC und Notenbanker (16.10.2025)

Die US-Börsen beendeten die gestrige Sitzung mit Gewinnen, auch wenn diese im Verlauf des Tages teilweise wieder abgegeben wurden. Heute zeigen sich die US-Futures freundlich, gestützt durch starke Quartalsergebnisse von Taiwan Semiconductor (TSMC). Anleger richten ihren Blick nun auf Kommentare führender Notenbanker, da der PPI-Inflationsbericht für September aufgrund des Government Shutdowns nicht veröffentlicht wird.

Unternehmen, die heute ihre Ergebnisse vorlegen, sind Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company und BNY Mellon.

TSMC: Starkes Quartal mit 39 - Gewinnwachstum im Jahresvergleich

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von über NT$452 Milliarden, deutlich über den erwarteten NT$405 Milliarden - ein Plus von über 39 - im Jahresvergleich. Die Bruttomarge stieg auf 59,5 % (erwartet 57,1 - die operative Marge auf 50,6 %.

Der Umsatz kletterte um 30 - im Jahresvergleich auf NT$989 Milliarden, während die Investitionen (CAPEX) in den ersten neun Monaten bei 29,4 Milliarden USD lagen. Damit bestätigt TSMC seine führende Rolle im globalen Halbleitermarkt.

Beige Book: Kaum Veränderung in der US-Wirtschaft

Der Fed-Bericht (Beige Book) zeigte, dass die Löhne in allen Distrikten stiegen. Einige Regionen wiesen jedoch auf Risiken für das Wirtschaftswachstum bei einem länger andauernden Government Shutdown hin. Insgesamt blieb die wirtschaftliche Aktivität weitgehend stabil - drei Distrikte verzeichneten leichtes Wachstum, fünf keine Veränderung, und vier eine leichte Abschwächung...

