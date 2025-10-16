DAX Prognose für Donnerstag, 16.10.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.361 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es sukzessive abwärts. Die Abwärtsimpulse hatten einen überschaubaren Charakter, waren aber kontinuierlich. Es konnte gestern kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich gab der Index dynamisch nach. Es ging bis fast an das Tagestief des Vortags, das nicht ganz erreicht worden ist. Teile der Verluste wurden am Abend wieder aufgeholt. Der Index ging bei 24.152 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

DAX aktuell - Marktüberblick

Am Xetra-Schluss (15.10.2025) lagen 19 Aktien im Plus und 21 im Minus. Top-Gewinner: Beiersdorf (+2,03 - BASF (+1,80 - Siemens Healthineers (+1,56 %) Schlusslichter: Rheinmetall (-5,26 - Fresenius (-2,31 - Fresenius Medical Care (-1,90 %)...

