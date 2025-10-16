Chart des Tages | Nasdaq (16.10.25)

Die neuesten Quartalszahlen von TSMC (TSM.US), einem zentralen Akteur im globalen Halbleitermarkt, zeigen eindrucksvoll, wie Künstliche Intelligenz (KI) einigen Unternehmen zu Rekordgewinnen verhilft. Der Optimismus rund um die AI-Infrastruktur mildert derzeit die Sorgen über die angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China.

Das starke TSMC-Ergebnis folgt direkt auf die positiven Zahlen von ASML, einem weiteren Schlüsselunternehmen im KI-Bereich dank seiner EUV-Lithografie-Technologie. Beide Berichte befeuern die Hoffnung auf eine anhaltende Wachstumsdynamik im Technologiesektor.

Nasdaq 100 im Aufwind - Chart des Tages

Die Nasdaq Prognose fällt entsprechend positiv aus: Die Nasdaq 100 Futures (US100) steigen um rund 0,4 - und durchbrechen deutlich die Marke von 25.000 Punkten. Damit festigt sich der Aufwärtstrend, und der Index nähert sich seinem Allzeithoch bis auf etwa 300 Punkte.

Im heutigen Chart des Tages zeigt sich, dass der Nasdaq 100 - ähnlich wie Ende August - stabil über der 50-Tage-EMA-Linie (orange) notiert. Dies signalisiert technisches Momentum und stützt die These einer anhaltenden Erholung im Technologie-Sektor....

