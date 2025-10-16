Braunschweig (ots) -Viele Menschen aus bodenständigen Berufen träumen von unternehmerischem Erfolg - doch oft fehlt die klare Vision, was wirklich zählt. Reichtum wird in unserer Gesellschaft noch immer kritisch beäugt, während echte Vorbilder rar sind. Was macht nachhaltigen Erfolg aus und weshalb spielt Haltung dabei eine größere Rolle als Umsatz?Der Porsche vor dem Restaurant, der gepflegte Maßanzug, der Millionendeal im Nebensatz - für viele steht wirtschaftlicher Erfolg sinnbildlich für ein Leben, das man kaum greifen kann. Gerade Menschen mit bodenständigem Hintergrund, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen, zweifeln oft, ob sie in diese Welt hineinpassen. Der Gedanke: Reiche Menschen sind egoistisch, fremd, abgehoben - und Glück scheint ohnehin etwas für andere zu sein. Doch hinter der Fassade vieler Erfolgsgeschichten verbirgt sich eine andere Wahrheit: Der Weg an die Spitze ist selten geradlinig, schon gar nicht frei von Zweifeln oder Rückschlägen. So kennt auch Enis Eisfeld, einst Rettungssanitäter und Polizist, heute Multi-Unternehmer mit achtstelligen Umsätzen, die Schattenseiten des Aufstiegs nur allzu gut. "Viele Menschen wissen, wie man Geld verdient, aber sie wissen nicht, warum sie es eigentlich tun. Wer keinen Sinn findet, verliert sich schnell in Zahlen und Statussymbolen - und bleibt am Ende doch leer", mahnt Enis Eisfeld, Initiator des Leitsatzes "Geben macht reich"."Geben macht reich - nicht nur auf dem Konto, sondern in jedem Bereich des Lebens", ist Enis Eisfeld überzeugt. "Wer bereit ist, seinen Erfolg zu teilen, bekommt mehr zurück, als er je in Zahlen ausdrücken könnte: Vertrauen, Loyalität, tiefe Beziehungen und das unersetzliche Gefühl, einen Unterschied zu machen - genau da, wo er gebraucht wird." Was viele Unternehmer erst spät begreifen, hat für ihn bereits früh eine leitende Rolle gespielt: Es geht nicht nur um den eigenen Kontostand. Es geht um Sinn, um Verantwortung, um das, was man anderen gibt. Als Vater einer schwer erkrankten Tochter, als Gründer von Blaulichtversichert.de und Eisfeld Consulting setzt Enis Eisfeld dieses Prinzip konsequent um - und zeigt eindrucksvoll, wie Haltung neue Perspektiven ermöglicht.Von Blaulicht zu Business: Der Weg eines UnderdogsEnis Eisfelds beruflicher Werdegang unterscheidet sich deutlich von klassischen Unternehmerbiografien im deutschsprachigen Raum. Seine Laufbahn begann nicht im Büro eines Konzerns, sondern im Rettungsdienst - mit Funkgerät, Einsatzbereitschaft und dem Wunsch, Menschen in Not zu helfen. Bereits mit 20 Jahren übernahm er Nachtschichten auf der Rettungswache. "Ich arbeitete 260 Stunden im Monat für 1.400 Euro, fühlte mich aber trotzdem reich - denn ich durfte etwas bewegen", erinnert er sich. Die Erfahrungen im Rettungsdienst und später bei der Polizei prägten seine Sicht auf Führung, Erfolg und Menschlichkeit entscheidend: "Wenn du Reanimationen machst oder in Ausnahmesituationen agierst, ist kein Platz für Eitelkeiten - du zählst als Mensch, nicht als Funktion." Diese Herkunft unterscheidet ihn bis heute von den meisten Businessgrößen und prägt sein Werteverständnis grundlegend. Enis Eisfeld betont: "Solche Extremsituationen schleifen dich anders. Du lernst, Verantwortung nicht nur für dich, sondern für andere zu übernehmen. Das hat mir im Unternehmertum die nötige Kraft gegeben, auch in schwierigen Lagen zu bestehen."Unternehmerischer Erfolg als Werkzeug: Die Geburt von Blaulichtversichert.de & Eisfeld ConsultingWas als Nebenjob begann, entwickelte sich mit klarem Fokus und Innovationsgeist schnell zum Sprungbrett großer Ideen. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Kolja Schneider gründete Eisfeld 2019 "Blaulichtversichert.de" - einen spezialisierten Finanzdienstleister für Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungsdienste, Pfleger und medizinisches Personal. Eisfeld erkannte, dass in den Einsatzberufen ein massiver Beratungsbedarf besteht, der von klassischen Finanzdienstleistern nicht adressiert wurde. Die Lösung: individuelle Versicherungskonzepte, digitale Beratung und ein einmalig effizientes Leadsystem. Von diesen Prozessen profitieren mittlerweile nicht nur Blaulichtberufe - die Eisfeld Gruppe hat sich zu einem Ökosystem aus Firmen, Beteiligungen und Consulting-Segmenten entwickelt. Inzwischen gehören auch die Kees Finanzberater GmbH, Beteiligungen an anderen Finanzunternehmen sowie Eisfeld Consulting, ein Beratungsunternehmen für digitalen Vertrieb und Unternehmensaufbau, zum Portfolio. "Wir helfen Unternehmen dabei, Strukturen und Prozesse zu schaffen, um dauerhaft zu wachsen. Unser Team besteht aus High Potentials, die individuell beraten, unterstützen und begleiten", betont Enis Eisfeld. Dass viele Betriebe heute auf dieses Know-how setzen, sieht er als Vertrauensbeweis: "Der große Durchbruch kam erst, als wir unser Wissen teilten."Werte und Haltung: Warum für Enis Eisfeld Geben der wahre Reichtum istMit dem schnellen wirtschaftlichen Erfolg hätte sich Enis Eisfeld durchaus zurücklehnen können. Doch seine wirkliche Motivation geht weit über finanzielle Erfolge hinaus. Geprägt von seinen Dienstjahren in Uniform, setzt er konsequent auf eine Unternehmenskultur, die auf Menschlichkeit und echter Fürsorge basiert. "Ich sehe meine Mitarbeitenden nicht als Ressource, sondern wie Familienmitglieder", erklärt er. Sein Credo: Wer gibt, gewinnt am Ende mehr - nicht nur geschäftlich, sondern auf allen Ebenen des Lebens. Diese Haltung manifestiert sich in seinem öffentlich kommunizierten Vorhaben: Mit dem unternehmerischen Erfolg ein ganzes Kinderkrankenhaus zu finanzieren. "Nach der Geburt meiner Tochter, die mit einer seltenen Gefäßerkrankung kämpft, wurde mir klar: Ich will eine Klinik bauen. Es soll ein Ort sein, der unabhängig agiert und Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellt - egal, wie gut die Versicherung ist oder woher ein Kind stammt." 100 Millionen Euro möchte er investieren, um dieses Ziel zu erreichen. "Jeder Euro, den ich verdiene, ist für mich ein Werkzeug. Verantwortung ist nicht teilbar: Wer viel erreichen kann, sollte auch viel zurückgeben", fasst er zusammen.Gesellschaftliches Engagement: Verantwortung vermehrt ReichtumDie Debatte um Vermögen, Unternehmerverantwortung und gesellschaftlichen Wandel ist in Deutschland so aktuell wie selten zuvor. Für Enis Eisfeld ist klar: Unternehmenserfolg darf kein Selbstzweck sein. "Wir brauchen mehr Menschen, die zeigen, dass Reichtum zum Gemeinwohl beitragen kann - nicht nur zum eigenen Vorteil." Er verweist auf Vorbilder wie Marlene Engelhorn, die große Teile ihres Erbes an die Gesellschaft weitergibt, oder den Patagonia-Gründer, der sein Unternehmen für den Umweltschutz gestiftet hat. Eisfeld selbst steht mit seiner Mission exemplarisch für einen neuen Unternehmertypus, der Haltung, Werteorientierung und Wachstum als Einheit begreift. Das gesellschaftliche Klima kann sich nicht durch einzelne Spendenaktionen ändern - sondern nur, wenn sich vermögende Menschen als Teil einer größeren Gemeinschaft begreifen. "Wer Unternehmen führt, dem wird viel anvertraut - und daraus ergibt sich eine Verantwortung, die über Bilanzen und Shareholder Value hinausgeht." Seine Statistik ist dabei eindeutig: Wissenschaftlich belegt ist, dass Glück und tiefe Zufriedenheit durch das Geben entstehen - nicht durch immer höher gesteckte Umsatz- oder Gewinnziele. "Dass man Glück nicht kaufen kann, lernt man spätestens, wenn man wirklich helfen konnte", bilanziert Enis Eisfeld.Fazit: Warum das Beispiel von Enis Eisfeld Mut machtEnis Eisfeld lebt vor, wie eine Kombination aus bodenständigen Werten, mutigen Entscheidungen und gesellschaftlicher Verantwortung zu nachhaltigem Erfolg führen kann. Sein Weg zeigt: Es kommt weniger auf die Herkunft als auf die Haltung an. Die Vision, ein Kinderkrankenhaus zu bauen und somit dem eigenen unternehmerischen Handeln Sinn zu verleihen, setzt ein leuchtendes Beispiel - gerade für junge Talente, die mehr als nur materiellen Wohlstand anstreben. "Geben macht reich", sagt Enis Eisfeld, "und zwar auf allen Ebenen: im Beruf, im Freundeskreis, in der Familie und für die Gesellschaft." Unternehmer müssen nicht nur Manager sein - sondern auch Sinnstifter, Brückenbauer, Gestalter für ein besseres Miteinander. 