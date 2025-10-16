Berlin (ots) -Die Bernstein Analytics GmbH hat eine umfassende Analyse zur Quellennutzung großer Sprachmodelle (LLMs) veröffentlicht. Das sogenannte LLM-Zitateranking zeigt, welche klassischen deutschen Nachrichtenseiten von den führenden KI-Modellen ChatGPT, Gemini, Perplexity und Grok am häufigsten als Quelle herangezogen werden.Die Relevanz von Medien wird im Zeitalter künstlicher Intelligenz neu definiert. Immer mehr Nutzer informieren sich direkt über LLMs und rufen seltener redaktionelle Nachrichtenseiten auf. Deshalb muss ihre Bedeutung künftig auch daran gemessen werden, wie häufig und in welchem Umfang KI-Modelle sie zitieren. Klassische Metriken wie Auflagen oder Reichweite greifen in diesem neuen Umfeld zu kurz.Tagesschau auf Platz 1, gefolgt von SpiegelDas neue Ranking der Bernstein Analytics GmbH basiert auf der Analyse von 750 Prompts, die gezielt zu 25 relevanten Themen im dritten Quartal 2025 aus den Ressorts Wirtschaft/Finanzen, Innenpolitik, Außenpolitik, Kultur/Feuilleton und Sport formuliert wurden. Aus den insgesamt 3.000 Prompts wurden die Quellen ausgewertet, die diese für die Beantwortung heranziehen:- Platz 1: tagesschau.de- Platz 2: spiegel.de.- Platz 3: fr.deUnter den Top 10 finden sich außerdem deutschlandfunk.de (Platz 4), zdfheute.de (Platz 5), zeit.de (Platz 6), welt.de (Platz 7), focus.de (Platz 8), t-online.de (Platz 9) und merkur.de (Platz 10).Das nächste Ranking erfolgt Mitte Januar 2026.Auffällige Präferenzen der SprachmodelleDie Untersuchung deckt bedeutende Unterschiede in der Quellenauswahl der einzelnen LLMs auf:- Tagesschau dominiert Musk-KI: Der KI-Chatbot Grok zitiert mit deutlichem Abstand am häufigsten tagesschau.de. Das öffentliche-rechtliche Angebot wird durchschnittlich in 98 Prozent der Prompts zitiert. Auch Perplexity bevorzugt Inhalte von tagesschau.de in seinen Antworten.- ChatGPT zitiert eher konservative, Gemini hingegen oft linksliberale Medien: Betrachtet man den Split zwischen konservativen und linksliberalen Medien in den Top 20, so zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Sprachmodellen. ChatGPT greift doppelt so oft auf konservativ eingeordnete Medien zu, wie auf linksliberale (36 % vs. 18 %). Bei Gemini dreht sich das Verhältnis, hier werden 3-mal so viele linksliberale Quellen genutzt (10,5 % vs. 32,5 %) - wobei insgesamt mehr neutrale Quellen verwendet werden. Perplexity hat ebenfalls eine linksliberale Tendenz, allerdings deutlich schwächer ausgeprägt (23,3 % vs. 30,4 %). Am ausgeglichensten ist Grok ohne signifikanten Unterschied.- Geringe Zitierung von klassischen journalistischen Medien: Für das Zitateranking wurden nur Quellen verwendet, hinter denen eine journalistische Redaktion sitzt. Tatsächlich machen deutschsprachige Medien nur knapp 26,35 % der zur Rate gezogenen Quellen aus. Das variiert deutlich zwischen den LLMs. So nutzt Gemini die Hälfte der Top 20 Medien gar nicht und greift auch generell nur in 16 % der Fälle auf Medienquellen zurück. Damit hebt es sich stark von den anderen Modellen ab, die knapp zu einem Drittel auf Medienquellen setzen (ChatGPT: 27,7%; Grok: 28,1 %; Perplexity: 32,3 %).Über die Bernstein Analytics GmbHDie Bernstein Analytics GmbH unterstützt ihre Mandanten durch die systematische Aufbereitung von Informationen für strategische Entscheidungsprozesse. Der Fokus liegt auf der Recherche, Analyse und Bewertung von Daten, um Risiken und Chancen in regulatorisch und kommunikativ komplexen Umfeldern präzise einzuschätzen. Ein Kernbereich ist die Untersuchung von Narrativen in KI-Sprachmodellen (LLMs) sowie die strategische Beratung zur Optimierung der Sichtbarkeit in diesen Systemen.Pressekontakt:Julian SchibbergesDirector+49 30 2757230schibberges@bernstein-group.comDavid MüllerHead of Intelligence Solutions+49 30 80098788mueller@bernstein-group.comOriginal-Content von: Bernstein Analytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122428/6138910