München (ots) -Die Großübung MARSHAL POWER wird im Zeitraum 22. bis 29. Oktober 2025 im Raum München-Ingolstadt-Regensburg-Deggendorf-Landshut durchgeführt und beübt mehr als 500 Soldatinnen und Soldaten sowie zahlreiche Kräfte aus polizeilichen und nicht-polizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Auch ehrenamtlich Helfende werden an der Übung beteiligt sein.Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Feldjägern als Militärpolizei der Bundeswehr und zivilen Sicherheitsorganisationen in einem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung beübt. Im öffentlichen Raum und Straßenverkehr ist deshalb mit einer erhöhten Präsenz von Militärfahrzeugen und Soldaten zu rechnen.Leitbild der Militärpolizei:Überall. Jederzeit. Für alle. Robust. Flexibel. Modern. Aus einer Hand.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, über die Übung MARSHAL POWER 2025 zu informieren und Teile der Übung nach vorheriger Anmeldung zu begleiten.Folgende Themen werden abgebildet und können durch Medienvertretende dokumentiert werden:- Absicherung von kritischer Infrastruktur- Durchführung eines Zugriffs- Fund eines Waffenlagers feindlicher Separatisten- Zusammenarbeit mit der Feuerwehr während feindlicher Waffenwirkung- Bergung und Rettung bei Massenanfall von Verletzten nach schwerem BusunglückWir laden am 28. Oktober 2025 zwischen 9:00 und 14:00 Uhr zum Medientag ein. Hier werden Sie Vorträge sowie eine statische und dynamische Vorführung begleiten können.Hier finden Sie vorab Informationen: Feldjäger-Übung Marshal Power nördlich von München (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/unterstuetzungsbereich/meldungen/500-feldjaeger-ueben-polizei-rettungsdiensten)Für eine Teilnahme bitten wir um Akkreditierung bis spätestens Freitag, 21. Oktober 2025, unter Nutzung des beiliegenden Formulars.Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie detaillierte Informationen zum Ablauf und zur Organisation.