Die US-Regierung hat Bitcoins im Wert von über 14 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt. Fließen die Milliarden in die nationale Krypto-Reserve oder an Betrugsopfer zurück?Nach Angaben des US-Justizministeriums (Department of Justice, DOJ) wurden Bitcoins im Wert von über 14,4 Milliarden US-Dollar aus einer mutmaßlichen globalen Krypto-Betrugsoperation beschlagnahmt. Laut US-Justizministerium handelt es sich um die höchste jemals durch die Behörde beschlagnahmte Summe in Kryptowährungen. Das DOJ hat nun beantragt, das Kryptovermögen per Strafverfall dauerhaft in US-Staatsbesitz zu überführen. Im Zentrum steht der kambodschanische Geschäftsmann Chen Zhi, gegen den US-Staatsanwälte nun wegen …
