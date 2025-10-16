Seit Sommer ging es unaufhörlich nach oben für die Papiere der brasilianischen Nu Holdings. Doch Mitte September war der Höhenflug gestoppt, und es folgte eine Korrektur. Diese könnte nun vor einem Ende stehen. Operativ bleibt der Konzern voll auf Kurs mit seinem bullenstarken Geschäftsmodell.Ende September markierte Nu Holdings das bisherige Jahreshoch bei 16,30 Dollar, bevor es zu einer Konsolidierung kam. Diese scheint oberhalb der 50-Tage-Linie bei 14,70 Dollar vorerst gestoppt worden zu sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
