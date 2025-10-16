Der zweite Horror-Unfall mit einem SU7 von Xiaomi dürfte Konsequenzen für die gesamte Branche haben. Wie Bloomberg berichtete, könnte China bald strengere Sicherheitsstandards für Autotüren einführen. Die Aktie von Xiaomi fällt am Donnerstag in erster Reaktion auf die News auf ein neues Mehrmonatstief.Wie die Ermittlungen gezeigt hätten, sei ein - mutmaßlich betrunkener - Fahrer am Montag nach einem Zusammenstoß ums Leben gekommen. Eine entscheidende Rolle bei dem Unglück hätten dabei die Türen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
