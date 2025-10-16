DJ Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Rail-Vorstand Lange um fünf Jahre
DOW JONES--Knorr-Bremse bindet Rail-Vorstand Nicolas Lange vorzeitig fünf weitere Jahre an den Konzern. Wie der Hersteller von Zug- und Lkw-Bremsen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Langes Vertrag als Vorstandsmitglied per Oktober 2026 um fünf Jahre verlängert. Lange wurde im Oktober 2023 in den Vorstand berufen, er ist beim Fahrzeugzulieferer weltweit für die Division Systeme für Schienenfahrzeuge zuständig.
October 16, 2025
