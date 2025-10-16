Hamburg (ots) -War es Notwehr? Oder hat die namenlose Frau ihren vermeintlichen Vergewaltiger gezielt getötet? Darum dreht sich der NDR Thriller "Frau ohne Namen" (Arbeitstitel), der bis zum 12. November in Hamburg und Umgebung entsteht. In den Hauptrollen: Marleen Lohse ("Nord bei Nordwest"), Sara Hjort Ditlevsen, Serkan Kaya und Stephan Kampwirth. Das Buch schrieb Anne-M. Keßel nach einer Idee von Lynda Bartnik, Anne-M. Keßel und Marleen Lohse. Regisseurin ist Lynn Oona Baur. Der Film wird voraussichtlich 2026 in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein.Zum Inhalt: Die auf Mikroexpressionen spezialisierte Psychologin Dr. Marlene Nielsen (Marleen Lohse) wird von der Hamburger Polizei als externe Beraterin zu einem vermeintlich eindeutigen Fall von Notwehr hinzugezogen. Sie soll dabei helfen, die Identität der beharrlich schweigenden Frau (Sara Hjort Ditlevsen) festzustellen, die in der Nacht ihren Angreifer tödlich verwundet hat. Von der Messeattacke auf sie gibt es sogar eine Videoaufzeichnung. Als Dr. Marlene Nielsen jedoch in der Mimik der "Frau ohne Namen" Anzeichen für ein absichtliches Tötungsdelikt zu erkennen meint, glaubt ihr niemand. Und da sich ihre Vermutung nicht belegen lässt, beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln.Weitere Rollen spielen Antonia Breidenbach (Jessica Wölfel), Meral Perin (Elif Karadag), Julia Liebetrau (Natalie Bacher), Jogi Kaiser (Götz Köchling), Junis Marlon (Jan Wennekamp), Pablo Striebeck (Sven Osterloh), Vibeke Hastrup (Lærke Lund), Mai-Phuong Kollath (Ji-Ah) und andere.Das starke weibliche Kreativteam des Films vervollständigt Kamerafrau Fee Strothmann. Produzent ist Joshua Lantow mit triple pictures GmbH, die Produktionsleitung liegt bei Olaf Kalvelage, die Redaktion bei Donald Kraemer (NDR).Zu einem Set-Termin werden wir gesondert einladen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6138960