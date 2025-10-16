Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 16. Oktober 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT97AQ2/ WKN HT97AQ) auf Aktie von Fielmann (ISIN DE0005772206/ WKN 577220) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 45,96 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 21,7581. Der Zinslauf beginne am 20.10.25. Der Zinssatz betrage 6,00% p.a. Der Bewertungstag sei am 16.04.27, während der letzte Börsenhandelstag der 15.04.27 sei. Die Rückzahlung erfolge am 23.04.27. (16.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
