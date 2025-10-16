Der Aufsichtsrat der NOW GmbH hat einen neuen Vorsitzenden: In einer Sitzung Mitte Oktober hat Jörg Stephan den Posten an der Spitze des Aufsichtsrats übernommen. Dort folgt er auf Heike Seefried. Jörg Stephan ist Ministerialrat und leitet eigentlich im Bundesverkehrsministerium das Referat E 13 - Güterverkehr, DAK, Förderrichtlinien. Derzeit ist er also im Eisenbahn-Referat tätig und verantwortet den genannten Bereich in der Unterabteilung E 1 - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
