DJ Euroraum-Exporte sinken im August um 0,8 Prozent

DOW JONES--Der Außenhandel des Euroraums mit dem Rest der Welt hat sich im August abgeschwächt. Wie Eurostat mitteilte, sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,8 Prozent und lagen um 4,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Importe gaben um 2,4 Prozent auf Monats- und 3,8 Prozent auf Jahressicht nach. Im Schnitt der drei Monate bis August nahmen die Ausfuhren um 5,8 Prozent ab und die Einfuhren um 0,6 Prozent.

Für August meldeten die Statistiker einen Handelsbilanzüberschuss von 1,0 (August 2024: 3,0) Milliarden Euro. In den ersten acht Monaten verzeichnete der Euroraum einen Handelsbilanzüberschuss von 107,1 (Vorjahresmonat: 123,3) Milliarden Euro.

Die Ausfuhren der EU-Länder in die USA lagen im August um 22,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats und die nach China um 11,3 Prozent. Die Exporte nach Japan gingen um 23,3 Prozent zurück und die nach Indien um 7,9 Prozent. Dagegen stiegen die Ausfuhren in die Schweiz (plus 8,9 Prozent) und nach Norwegen (plus 6,1 Prozent)

Der Handel innerhalb des Euroraums nahm in den ersten acht Monaten auf Jahressicht um 1,4 Prozent zu, während der innerhalb der EU um 0,2 Prozent sank.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 05:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.