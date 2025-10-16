(Berichtigt wird in der Meldung vom 15.10.2025, 19.44 Uhr, im 2. Absatz, 3. Satz: "Das Ebit stieg auf 57 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor.")

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal optimistisch auf das Gesamtjahr. Umsatz und Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) dürften sich 2025 eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Hintergrund sei die sehr gute Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohe Auftragseingang. Damit engte Drägerwerk die Spanne für den Umsatzanstieg von zuvor ein bis fünf Prozent auf drei bis fünf Prozent ein. Bei der Ebit-Marge rechnet das Unternehmen nun mit 4,5 bis 6,5 Prozent (zuvor: 3,5 bis 6,5).

Im dritten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 833 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent. Das Ebit stieg auf 57 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang kletterte um knapp fünf Prozent auf 856 Millionen Euro nach oben.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/ajx/stw/jha/