Zgounder-Mine: Aya steigert Silberproduktion um 29?Prozent

Aya Gold & Silver hat im dritten Quartal 2025 einen neuen Produktionsrekord an der Zgounder-Silbermine erzielt. Das Unternehmen berichtete, dass die Silberförderung mit 1,35 Millionen Unzen den Vorquartalswert um 29 Prozent übertroffen habe. Diese Entwicklung sei auf höhere Verarbeitungsmengen, verbesserte Erzgehalte und eine gesteigerte Effizienz in der Anlage zurückzuführen. Damit nähere sich die Mine dem Ziel, zu einem der führenden Silberproduzenten in Nordafrika zu werden.
Deutlich höhere Verarbeitung und Ausbeute
Laut Unternehmensangaben sei im dritten Quartal täglich eine durchschnittliche Erzmenge von 3.326 Tonnen verarbeitet worden. Dies entspreche einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorquartal
und liege 23 Prozent über der ursprünglichen Nennkapazität. Der durchschnittliche Silbergehalt habe bei 146 Gramm pro Tonne gelegen, während die metallurgische Ausbeute mit 92,5 Prozent über den
Erwartungen der Machbarkeitsstudie gelegen habe.
Das Management erklärte, dass diese Verbesserungen durch eine gezielte Optimierung der Prozesse sowie eine angepasste Erzvermischung erreicht worden seien. Präsident und CEO Benoit La Salle habe die Leistung des Teams hervorgehoben und betont, dass diese Entwicklung den Weg für ein solides Jahresergebnis und anhaltendes Wachstum im kommenden Jahr bereiten könne.
