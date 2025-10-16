EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.à.r.l.: MT-Energie GmbH - 22. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar



16.10.2025 / 12:04 CET/CEST

Genf, 16. Oktober 2025 - Der Insolvenzverwalter der MT-Energie GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihe 8,25% 2012/2017 (WKN: A1MLRM/ ISIN: DE000A1MLRM7) einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der MT-Energie GmbH zur Verfügung gestellt.

Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per Email zu richten an mte@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der MT-Energie GmbH um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts ist daher nicht gestattet.

Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

Team MT - Energie

Genève|Suisse

F: +49-89-15 98 98-22

mte@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com



