Auf Threads gibt es jetzt Gruppen-Chats und auch bald Invite-Links. Die schon zuvor eingeführten Direktnachrichten kommen endlich nach Deutschland und werden mit neuen Features versehen. Zu jedem guten sozialen Medium gehören Direktnachrichten. Auf Instagram sind die DMs laut Plattformchef Adam Mosseri sogar längst wichtiger als der Feed für die User. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, ehe Metas neuestes soziales Medium Threads auch DMs erhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n