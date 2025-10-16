Die Berliner Finanzplattform kommt in Schwung. Hypoport (DE0005493365) meldet für die ersten neun Monate ein kräftiges Plus beim Transaktionsvolumen. Die Europace-Plattform verzeichnete ein Wachstum von 18 Prozent bei Immobilienfinanzierungen - ein Zeichen dafür, dass sich der Markt nach der Durststrecke der vergangenen Jahre langsam erholt. Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung ein zweigeteiltes Bild, denn nicht alle Marktteilnehmer profitieren gleichermaßen vom Aufschwung. Genossenschaften und Sparkassen legen zu: Die genossenschaftliche Plattform Genopace und die Sparkassen-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
