Die Schweizer Online-Apotheke legt einen Gang zu. DocMorris (CH0042615283) hat in den ersten neun Monaten kräftig zugelegt und das Tempo im dritten Quartal nochmals erhöht. Besonders das verschreibungspflichtige Geschäft läuft wie geschmiert - ein ermutigendes Signal für die chronisch defizitäre Versandapotheke. Die Kundenzahl stieg von 10,3 auf 10,6 Millionen aktive Nutzer, während der Gesamtumsatz um knapp zehn Prozent auf 854 Millionen Franken kletterte. Das zeigt, dass die Strategie der Frauenfelder allmählich greift und die Investitionen der vergangenen Jahre Früchte tragen. Rezeptgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt