© Foto: Panumas Nikhomkhai - PexelNicht auf den Hund gekommen: Datadog ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen für Cloud-Anwendungen. Wie sieht es mit der Aktie aus?Wenn Amazons AWS oder Microsofts Azure die Straßen und Häuser der Cloud sind, so stellt Datadog dafür die Überachungskameras. Datadog ist ein klassischer SaaS (Software-as-a-Service) Anbieter, der Tracking-Software zur Sicherheit für Anwendungen in der Cloud bietet. Die Aktie des Cloud-Unternehmens bewegt sich noch ein wenig im Schatten des KI-Booms. Das Hauptgeschäft ist die Überwachung und die Analyse von IT-Infrastruktur in der Cloud. Aber durch die Einführung neuer KI-Tools, konnte bereits Künstliche Intelligenz erfolgreich ins Geschäftmodell …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE