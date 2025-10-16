Oliver Blumes Doppelrolle als VW- und Porsche-Chef gerät zunehmend in die Kritik: Investoren, IG Metall und der VW-Betriebsrat fordern ein Ende. Blume erwidert selbstbewusst: "Diese Doppelrolle wurde bewusst gewählt." Einmal mehr betont er aber, "die Rolle sei nicht auf die Ewigkeit angelegt". Bekommen Investoren jetzt ihren Willen?Mit Rückendeckung der Familien Porsche und Piëch hatte Oliver Blume die Doppelrolle 2022 zum Porsche-IPO übernommen. Seither gilt der 57-Jährige als Architekt des Konzernumbaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär