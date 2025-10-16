Osnabrück (ots) -Außen knusprig, innen zart: Die neuen Veganen Gemüsebällchen von Billie Green überzeugen schon beim ersten Biss. Mit 54 % bunter Gemüsevielfalt, stolzen 22 g Protein pro 100 g und ganz ohne Zusatzstoffe* punkten sie auch inhaltlich. Die kleinen Allrounder liegen ab sofort im Kühlregal und zeigen: So lecker geht rein pflanzlich!Erbse, Karotte, Paprika und Mais? Ja bitte! Billie Greens vegane Gemüsebällchen sind eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach natürlichen, rein pflanzlichen Alternativen ohne Imitate - und haben mit 54 % den höchsten Gemüseanteil im vergleichbaren Wettbewerb am Markt. Mit ihrer neuesten Produktinnovation, die ab Oktober im Kühlregal sein wird, setzt die Marke Billie Green erstmals auf ein Produkt ohne Fleischersatz-Optik - dafür aber mit vollem Geschmack. Für die Extraportion Protein sorgt hochwertiges Weizenprotein.Richtig lecker und am Puls der ZeitDie bunten Gemüsebällchen sind echte Alleskönner: Sie schmecken auf Salat oder in der Bowl, als Meal Prep Snack oder vollwertiges Hauptgericht. Kalt oder warm? Natürlich beides. In der Pfanne oder im Airfryer sind sie in nur wenigen Minuten zubereitet und passen damit perfekt in den Alltag von Verbraucher*innen. Denn laut einer YouGov-Umfrage bereiten 60 % der Deutschen ihre Hauptmahlzeit in maximal 30 Minuten zu. Als Fast Good Food - also schnelles, gesundes Convenience-Food - sind die Gemüsebällchen von Billie Green perfekt für alle, die Zeit sparen und trotzdem gesund essen wollen.Über Billie GreenDie Marke Billie Green begeistert seit ihrem Marktstart im September 2022 die Verbraucher*innen mit innovativen, veganen Fleischalternativen. Aktuell gehört Billie Green zu den Top 3 der erfolgreichsten Marken für vegetarische und vegane Fleischalternativen in Deutschland. Die Billie Green Veganen Schinkenwürfel und die Billie Green Veganen Snacks Salami-Style sind die jeweiligen Marktführer in diesen Segmenten. Die veganen Fleischalternativen von Billie Green gibt es als Snack, als Kitchenhelper, als Aufschnitt und auch als Hauptgerichte, die in der Pfanne und auf dem Grill zubereitet werden können. Und: Das Sortiment wächst weiter und beweist in immer mehr Verzehrsituationen: "So lecker geht rein pflanzlich!"Neu von Billie Green im KühlregalBillie Green Vegane Gemüsebällchen, 180 g, 3,29 EUR UVPGemüse-Power mit der Extraportion Protein: Die veganen Gemüsebällchen von Billie Green schmecken heiß und kalt - und als Snack zwischendurch. Mit 54 % Gemüseanteil und einem Proteingehalt von 22 g auf 100 g, und dabei frei von Zusatzstoffen.**"Frei von Zusatzstoffen" heißt, wir verzichten auf die Zugabe von E-Nummer-pflichtigen Zusatzstoffen, wie z.B. Konservierungsstoffen, künstlichen Farbstoffen oder Verdickungsmitteln.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHNadine StritzkeTelefon: +49 (0) 40 4313023-6E-Mail: n.stritzke@impact.agOriginal-Content von: The Plantly Butchers GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165027/6139054