Medienberichten zufolge plant Microsoft eine massive Veränderung seiner Lieferketten. Damit steht der US-Konzern nicht alleine da. Wie das japanische Wirtschaftsmedium Nikkei Asia berichtet, soll Microsoft einen tiefgreifenden Umbau seiner Produktionsstrategie anstreben. Demnach plane das Unternehmen, den Großteil seiner neuen Produkte bereits ab 2026 außerhalb von China herstellen zu lassen. Dieser Schritt ginge weit über bisherige Anpassungen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
