Mercedes erweitert das Angebot beim elektrischen CLA um eine günstigere Variante. Der CLA 200 kommt mit LFP-Batterie, 541 Kilometern WLTP-Reichweite und einem Einstiegspreis von 49.421 Euro. Dank einer Rabattaktion ist das viertürige Coupé aktuell für 46.950 Euro erhältlich. Mercedes hat bei der Präsentation vor allem die maximale Reichweite des neuen CLA mit EQ-Technologie hervorgehoben. Tatsächlich sind die 792 WLTP-Kilometer der vorläufigen reichweitenstärksten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net