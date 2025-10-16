Die Pfalzwerke haben in Ruppertsweiler ihren ersten öffentlichen "Hybrid-Schnellladepark" in Betrieb genommen. Direkt an der B10 zwischen Pirmasens und Hauenstein bietet der neue Lade-Hub "leistungsstarke Ladeinfrastruktur für E-Pkw und für E-Nutzfahrzeuge aller Klassen". Insgesamt ist die Ladeanlage am Ständenhof eher ein kleinerer Standort, so dass man über die Bezeichnung "Ladepark" vermutlich streiten könnte. Denn vor Ort gibt es nur zwei Schnellladesäulen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net