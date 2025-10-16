© Foto: OpenAIDie Aktie von Hewlett Packard Enterprise fiel nach den Prognosen für das Jahr 2026 um 8,5 Prozent, konnte sich zuletzt aber wieder erholen. Bietet sich nun eine günstige Einstiegschance?Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Hewlett Packard Enterprise einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,20 und 2,40?US-Dollar. Der Umsatz soll um 5?bis 10 Prozent steigen, während Wall-Street-Analysten ein Wachstum von 17,2 Prozent prognostiziert hatten. Außerdem plant das Unternehmen, seine Server-, Hybrid-, Cloud- und Finanzdienstleistungssegmente in einem neuen Bereich namens "Cloud & AI" zusammenzuführen, um von der wachsenden Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz zu profitieren. Zudem …Den vollständigen Artikel lesen ...
