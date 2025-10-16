Der Life-Science-Konzern Sartorius hat seinen profitablen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fortgesetzt. Sowohl Umsatz als auch Ertrag stiegen deutlich an. Die Unternehmensleitung konkretisierte zudem die Prognose für das Gesamtjahr nach oben. Dr. Michael Grosse, Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG:"Mit einem zweistelligen Zuwachs im margenstarken Verbrauchsmaterialgeschäft bleibt unser Wachstum auf Kurs. Die Nachfrage nach innovativen Arzneimitteln treibt den Biopharmamarkt weltweit - und mit unseren Technologien leisten wir einen Beitrag, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Kosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin