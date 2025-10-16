Habt ihr Bedenken, dass eure Daten bei Google und anderen Unternehmen in den falschen Händen liegen? Dann könnte ein neues Smartphone aus den USA die Lösung darstellen. Der Hersteller verspricht völlige Privatsphäre dank fehlender Google-Dienste und eines besonderen Schalters am Handy. Im Alltag teilen wir viele sensible Daten und intime Details mit unseren Smartphones. Da stellt sich für einige User:innen die Frage, ob die Unternehmen im Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n