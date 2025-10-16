NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Wachstum des Spirituosenkonzerns aus eigener Kraft habe leicht enttäuscht, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür sei die Entwicklung in Amerika und Europa./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120693
