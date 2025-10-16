München (ots) -Entdecke McDonald's neues, limitiertes FRIENDS Menü inklusive serieninspirierten Sammelfiguren und einem interaktiven FRIENDS Hub in Hamburg voller Überraschungen.Ob mit Essiggurke auf dem Cheeseburger oder Pommes im Milchshake, ob so hingebungsvoll wie Rachel oder so charmant wie Joey: Die Lieblingsbestellung bei McDonald's verrät ähnlich viel über uns, wie die Wahl des Lieblingscharakters aus FRIENDS. Ab dem 16. Oktober können Fans und Foodies vier Wochen lang das neue, limitierte FRIENDS Menü von McDonald's in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) mit sechs exklusiven, kultigen Sammelfiguren erleben. Auch im McCafé und Frühstücksangebot von McDonald's gibt es kurze Zeit später ein FRIENDS-Upgrade: Vier limitierte, von FRIENDS inspirierte Tassen, die beim Kauf der FRIENDS Frühstück Cup Combo und der FRIENDS McCafé Cup Combo erhältlich sind.Exklusive Sammelfiguren, inspiriert von den SeriencharakterenJede Sammelfigur zeigt einen der FRIENDS-Charaktere in einem seiner ikonischsten Momente - Ross mit seinem Haustieraffen Marcel, Rachel beim Kaffeeservieren, Monica als Chefköchin, Phoebe mit ihrer Gitarre sowie Chandler und Joey mit ihrem geliebten Küken- und Enten-Duo.Welche Sammelfigur man im FRIENDS Menü erhält, ist Glückssache. Doch beim Essen ist man selbst am Zug: Jeder kann sich seine persönliche Lieblingsbestellung zusammenstellen und dabei aus einem McDonald's Klassiker, 6 Chicken McNuqgets® oder 6 McPlant® Nuggets, mittlerer Pommes Frites und einem 0,4l Softdrink wählen.Und das ist noch nicht alles: Zwei Wochen später dürfen sich McDonald's Liebhaber und Serienfans auf die FRIENDS Frühstück Cup Combo in teilnehmenden Frühstücksrestaurants freuen. Sie umfasst einen McMuffin®, McWrap® oder Big Morning mit einem Heißgetränk Regular und einer exklusiven, limitierten FRIENDS Tasse. Diese gibt es auch als Teil der FRIENDS McCafé Cup Combo - mit drei McPops® und einem Heißgetränk Regular - in teilnehmenden McDonald's Restaurants.Kann es noch besser werden?Ja, das kann es! Denn in der McDonald's App erwartet Nutzer noch mehr FRIENDS-Spaß! Registrierte App-User können an einem Gewinnspiel teilnehmen und haben per Zufallsprinzip die Möglichkeit exklusiven FRIENDS-Merchandise zu gewinnen.Und für alle, die noch mehr FRIENDS-Momente sammeln wollen, bringt McDonald's Deutschland den Serien-Kult direkt nach Hamburg. Auf dem Spielbudenplatz erwartet Fans vom 16. Oktober für drei Tage der öffentlich zugängliche FRIENDS Hub im serieninspirierten Design. Neben zahlreichen Highlights, wie Karaoke, Freundschaftsarmbänder und Momenten auf einer legendären Couch können sich Besucher zudem auf einen geheimnisvollen Special Guest freuen.Über McDonald'sMcDonald's ist Marktführer der deutschen System-Gastronomie und bereits seit 1971 fest hierzulande verwurzelt. Gemeinsam mit über 200 mittelständischen Franchise- Nehmer:innen beschäftigt das Unternehmen rund 64.000 Mitarbeiter:innen aus 165 Nationen, die in den knapp 1.400 Restaurants jeden Tag über 1,8 Mio. Gäste aus der ganzen Welt willkommen heißen.Über WARNER BROS. DISCOVERY GLOBAL CONSUMER PRODUCTSWarner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), Teil von Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences erweitert das starke Portfolio an Entertainment-Marken und Franchises des Unternehmens hinein in das Leben von Fans auf der ganzen Welt. WBDGCP arbeitet weltweit mit den besten Lizenznehmern an preisgekrönten Spielzeug-, Mode-, Einrichtungs- und Verlagsprogrammen, die von den größten Franchises der Film-, Fernseh-, Animations- und Spielestudios von Warner Bros. sowie von HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim und anderen inspiriert sind. Mit innovativen globalen Lizenz- und Merchandising-Programmen, Einzelhandelsinitiativen und Werbepartnerschaften ist WBDGCP eines der führenden Lizenz- und Merchandising-Unternehmen der Welt.Hier finden Sie den Link zum TV-Spot:https://youtu.be/465vnAqje00?si=HdGNC3u1rxttIzacPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6139109