Julian Steinforth ist seit Anfang Oktober Head of Marketing & Brand beim digitalen Assekuradeur Baobab Insurance. Der Marketingexperte kommt vom InsurTech FRIDAY. Mit dem Neuzugang will Baobab verstärkt in die Entwicklung und Umsetzung seiner Marketingstrategie investieren. Zum 01.10.2025 hat Baobab Insurance Julian Steinforth zum Head of Marketing & Brand berufen. Mit der Ernennung will der digitale Assekuradeur verstärkt in die Entwicklung und Umsetzung seiner Marketingstrategie investieren, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
