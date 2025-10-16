In Zeiten von KI muss sich speziell der Maklerberuf wandeln. Makler haben die Möglichkeit, als Vertrauenspartner des Kunden zu agieren. Welche Rolle das Kernversicherungssystem dabei spielt, zeigen wir Ihnen gerne bei der DKM, auf unserem Stand Nr. F09 in der Halle 3. Die Versicherungsbranche steht im Zeichen eines tiefgreifenden Wandels. Getrieben durch Digitalisierung und den rasanten Vormarsch Künstlicher Intelligenz (KI) ist es notwendig, das traditionelle Geschäftsmodell neu zu definieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact