300 Billionen Dollar Fehler: Die PayPal-Stablecoin-Panne von Paxos sorgt für Aufsehen

Ein technischer Fehler mit astronomischen Dimensionen erschütterte am Mittwoch kurzzeitig die Kryptobranche. Der Stablecoin-Emittent Paxos hatte versehentlich PayPals Stablecoin (PYUSD) im Wert von unglaublichen 300 Billionen US-Dollar geprägt - eine Zahl, die selbst das Weltbruttoinlandsprodukt deutlich übersteigt. Der Fehler wurde zwar innerhalb von Minuten entdeckt und korrigiert, doch der Vorfall zeigt, wie sensibel die technische Infrastruktur digitaler Währungen ist - und dass selbst regulierte Emittenten nicht vor menschlichen Eingabefehlern gefeit sind.

Die betroffenen Token wurden sofort "verbrannt", also wieder aus dem Umlauf entfernt. Dennoch wirft der Zwischenfall Fragen auf: Wie konnte es dazu kommen, dass in einem hochautomatisierten und überwachten System eine so gewaltige Summe entstehen konnte - und was bedeutet das für das Vertrauen in Stablecoins?

Der "Fettfinger"-Fehler mit 300 Billionen Dollar

Laut Paxos kam es während einer internen Transaktion zu einem sogenannten "Fettfinger"-Fehler - ein klassischer Fall von zu vielen Nullen in der Eingabe. Statt der vorgesehenen 300 Millionen PYUSD wurden versehentlich 300 Billionen Token geprägt.

At 3:12 PM EST, Paxos mistakenly minted excess PYUSD as part of an internal transfer. Paxos immediately identified the error and burned the excess PYUSD.



This was an internal technical error. There is no security breach. Customer funds are safe. We have addressed the root… - Paxos (@Paxos) October 15, 2025

Wenige Minuten später bemerkte das Unternehmen die Panne und löschte die überschüssigen Einheiten wieder aus dem System. Blockchain-Daten auf Etherscan bestätigten eine schnelle Abfolge von Präge- und Verbrennungstransaktionen, die den Fehler neutralisierten. Laut Paxos waren zu keinem Zeitpunkt Kundengelder oder Nutzerdaten gefährdet.

Zahlen, die jede Vorstellung sprengen

300 Billionen US-Dollar - eine Zahl, die sich kaum begreifen lässt. Zum Vergleich: Das Weltbruttoinlandsprodukt lag laut IWF zuletzt bei rund 117 Billionen Dollar. Der Paxos-Fehler überstieg diese Zahl also um ein Vielfaches.

Auch im Verhältnis zur realen GeldmenTge erscheinen die Zahlen absurd: Die US-Notenbank schätzt den Gesamtumlauf an US-Dollar - also Bargeld und digitale Guthaben - auf rund 2,3 Billionen Dollar. Der Vorfall führte so kurzzeitig zu einer rechnerischen Geldschwemme, die theoretisch das gesamte Finanzsystem überflutet hätte - zumindest auf dem Papier.

Kein Einzelfall: Ähnliche Pannen in der Krypto-Geschichte

Der Paxos-Fehler ist kein völlig neues Phänomen. Schon 2019 prägte Tether versehentlich USDT im Wert von rund fünf Milliarden Dollar, bevor der Überschuss wieder gelöscht wurde.

2021 kam es bei BlockFi zu einer ähnlichen Panne, als Nutzer versehentlich Bitcoin statt Stablecoins gutgeschrieben bekamen. Und 2022 verursachte ein Softwarefehler bei DeversiFi eine Ethereum-Gaszahlung von 23,7 Millionen Dollar, die nur durch die Mithilfe der Community teilweise rückgängig gemacht werden konnte. Solche Ereignisse sind selten, erinnern aber daran, dass selbst in einer hochautomatisierten Branche Fehler nie ganz ausgeschlossen sind.

Vertrauen bleibt stabil - aber der Ruf steht auf dem Spiel

Der Kurs des PayPal USD blieb erwartungsgemäß unverändert - schließlich ist der Stablecoin technisch an den US-Dollar gekoppelt und behält daher unabhängig von Marktschwankungen seinen Wert von rund 1,00 Dollar. Anleger konnten also gar nicht direkt auf den Vorfall reagieren, da der Tokenpreis durch die hinterlegte Reserve und nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird.

Paxos(@Paxos) accidentally minted 300T $PYUSD 7 hours ago - they added six extra zeros by mistake!



The error was quickly corrected as they burned the 300T $PYUSD and properly re-minted 300M $PYUSD instead.https://t.co/RJeWtSnW9R pic.twitter.com/ktQQ88RfHw - Lookonchain (@lookonchain) October 16, 2025

Wirklich entscheidend ist daher weniger der Kurs, sondern das Vertrauen in den Emittenten selbst. Paxos und PayPal stehen als regulierte Anbieter unter besonderer Beobachtung. Dass der Fehler schnell entdeckt, kommuniziert und korrigiert wurde, hat Schlimmeres verhindert - dennoch bleibt ein Imageschaden. Für viele Beobachter zeigt der Vorfall, wie wichtig Transparenz und Fehlerkultur in einer Branche sind, die um Seriosität bemüht ist.

Ein peinlicher, aber lehrreicher Moment

Der versehentliche Druck auf eine Taste hat für einen Moment das Undenkbare erzeugt: 300 Billionen Dollar in digitalen Münzen. Dass Paxos den Fehler schnell bemerkte und korrigierte, verhinderte größere Folgen - doch das Ereignis bleibt ein eindrucksvoller Reminder.

Ein solcher Schnitzer ist vor allem ein peinlicher Moment für die gesamte Kryptobranche und macht deutlich, dass selbst erfahrene Akteure nicht vor menschlichen Fehlgriffen gefeit sind. Gleichzeitig beweist der schnelle Umgang mit dem Fehler, dass die Branche in der Lage ist, aus ihren Pannen zu lernen - und sich Schritt für Schritt professioneller aufzustellen.

