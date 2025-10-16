Berlin (ots) -Starkes Jubiläum: Ab heute erreicht die 50. PTA IN LOVE-Box 10.000 verifizierte PTA, die in deutschen Apotheken tätig sind. Seit Oktober 2018 gibt es die PTA IN LOVE-Box - und die PTA-Lovebrand wächst immer weiter: Mittlerweile gehören mehr als 29.100 verifizierte Pharmazeutisch-technische Assitent:innen zur Community. Von der ersten Idee bis heute wurden mehr als 600.000 Boxen verschickt. Gemeinsam mit 72 Unternehmen wurden mehr als 200 Produkte und Samples beigelegt und damit der Beratungsalltag der PTA gestärkt; 98 % der PTA empfehlen Produkte aus der Box weiter. Der Erfolgskurs zeigt sich auch auf Social Media: Auf Instagram gehören inzwischen mehr als 26.000 Follower:innen zur Community. Und unter pta-in-love.de, aber auch in der Mediathek gibt es Fachinformationen, Videos, Features und redaktionelle Beiträge, die für die PTA wichtig sind.Die Mission bleibt: Exklusive Boxen mit innovativen Produkten, Neuheiten und Informationen direkt zu den PTA nach Hause oder in die Apotheke bringen und sie aktiv via gekoppelter Marktforschung um konkretes Feedback bitten. Aus der bunten, nachhaltigen Idee ist eine lebendige Community geworden, die mehr bietet als Produktbewertungen - ein starkes Miteinander rund um Apothekenkultur, Austausch und Inspiration sowie Beratungsboost für den Berufsalltag."Wir freuen uns riesig über das wachsende Engagement der PTA IN LOVE-Community", erklärt Tom Bellartz, Gründer von PTA IN LOVE und Geschäftsführender Gesellschafter der ELPATO Medien GmbH. "Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die diese Reise gemeinsam tragen - Redaktion, Produkt- und Communitymanagement, Influencer:innen und natürlich die PTA selbst. Aber auch zum Beispiel an unseren Logistikpartner ADLOQ aus dem Rheinland, der von Beginn an mit uns am Start ist."Nadine Tröbitscher, Chief Publishing Officer und selbst PTA: "Die Box ist viel mehr als ein Empfangsprodukt: Sie steht für Wertschätzung, Austausch und Inspiration für den Beratungsalltag in der Apotheke. Zudem ändert sich die Rolle der PTA in der Apotheke mit den sich wandelnden Aufgaben. Wir unterstützen PTA dabei, am Puls der Zeit zu sein und sich zu weiterzuentwickeln."Auch online zeigt sich das ganzheitliche Konzept der Lovebrand: Ein dynamisches Redaktionsteam arbeitet eng mit PTA IN LOVE-Influencer:innen aus der öffentlichen Apotheke zusammen und liefert tagtäglich frischen Content - von ehrlichen Einblicken aus dem Praxisalltag über hilfreiche Beratungstipps bis hin zu fachlichem Wissen für Rezepturfragen. Die Zahlen sprechen für sich: 29.100+ verifizierte PTA in der Community, 303.000+ Page Impressions im Monat auf der PTA IN LOVE-Webseite sowie eine starke Instagram (https://www.instagram.com/ptainlove)-Präsenz mit mehr als 26.000 Follower:innen, zudem Kanäle bei YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCqWgrxxVRpefEy7s-D6IujQ), TikTok (https://www.tiktok.com/@ptainlove?lang=de-DE) und Facebook (https://www.facebook.com/ptainlove/). Und natürlich die Präsenz auf der APOTHEKENTOUR. (https://www.apothekentour.de/)Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbH // PTA IN LOVESophie TribulaFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinE-Mail: presse@elpato.deOriginal-Content von: PTA IN LOVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148861/6139116