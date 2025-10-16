NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Das Quartal sei stark gewesen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die wichtigsten Kennziffern der nordischen Bank hätten die Erwartungen übertroffen. Auch die Prognosen für die Kosten seien besser als erwartet./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI4000297767
