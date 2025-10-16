Etwas Großes bahnt sich an - und ein deutsches Schwergewicht steht kurz davor, Geschichte zu schreiben. Der Münchner Versicherungsriese überrascht in einem Punkt mit einem satten Zuwachs und greift sogar nach dem weltweiten Thron in der Finanzwelt. Auf dem sitzt aktuell noch der US-Bankenriese JPMorgan.Die Allianz setzt ihre Erfolgsserie unbeirrt fort: Mit einem Markenwert von 28,2 Milliarden Dollar ist sie erneut die klare Nummer 1 unter den teuersten Versicherungsmarken der Welt. Der Münchner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär