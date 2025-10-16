Die Google-Schwester Waymo will ihren Robotaxi-Service im kommenden Jahr erstmals nach Europa bringen: Dann soll der Startschuss in London erfolgen. Kooperationspartner ist wie schon in Phoenix und Miami der Mobilitätsdienstleister Moove, der in Nigeria gegründet wurde. Waymo ist mit seinem Robotaxi-Angebot bereits in fünf US-Städten aktiv: Phoenix, San Fransisco, Los Angeles, Austin und Atlanta. Zudem ist der Start auch in Miami und Washington, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
