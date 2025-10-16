© Foto: OpenAI

Nordea hat am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Kurs der Nordea-Aktie stieg am Donnerstag um mehr als 4 Prozent und erreichte ein Rekordhoch. Im Jahresvergleich legte die Aktie um rund 36 Prozent zu. Der Nettogewinn belief sich auf 1,23 Milliarden Euro, was einem Gewinn je Aktie von 0,36 Euro entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei Nordea einen leichten Rückgang, aber das Ergebnis lag über den Konsensschätzungen. Das Betriebsergebnis betrug 1,6 Milliarden Euro und übertraf die Prognosen, obwohl es leicht hinter dem Vorjahreswert zurückblieb. Der Zinsüberschuss sank um 6 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, was den …