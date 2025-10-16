NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die Resultate seien noch etwas schlechter gewesen als die ohnehin schon gedrückten Erwartungen, schrieb Trevor Stirling in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem in den USA und China seien die Geschäfte des Spirituosenherstellers schlecht gelaufen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120693
© 2025 dpa-AFX-Analyser