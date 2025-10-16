Anzeige
Donnerstag, 16.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
WKN: 858388 | ISIN: US0605051046
Tradegate
16.10.25 | 15:20
45,005 Euro
+0,21 % +0,095
Bank of America Aktie überrascht positiv - Jetzt Aktien kaufen?

Die Bank of America Aktie hat nach den aktuellen Quartalszahlen kräftig zugelegt. Mit einem starken Gewinnanstieg von 23 % und deutlich höheren Erträgen im Investmentbanking übertraf die zweitgrößte US-Bank die Erwartungen der Analysten klar. Anleger fragen sich nun: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bank of America Aktien zu kaufen?

