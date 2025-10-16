PURE Funds AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
Medienmitteilung I Zug, 16.10.2025
Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) hat am 15. Oktober 2025 ein Trophy Asset an erstklassiger Lage in Lausanne im Rahmen einer Sacheinlage erworben. Mit der strategiekonformen Transaktion im Umfang von CHF 49.3 Mio. wächst das Portfolio des Fonds auf rund CHF 254 Mio.
Die vollvermietete Wohn- und Geschäftsliegenschaft befindet sich an hochfrequentierter Lage direkt am «Place de Chauderon» im Zentrum des Lausanner Quartiers «Maupas-Valency». Über die vergangenen Jahre wurde die Liegenschaft umfassend saniert und befindet sich in einem sehr guten Zustand. Das Objekt verfügt über einen breiten Nutzungsmix mit 45 Wohnungen (1.5- bis 6.5- Zimmer), 11 Büro- und Verkaufsflächen, einem Restaurant und 17 Parkplätzen. Der Soll-Mietertrag beläuft sich auf CHF 1.6 Mio. p.a., wovon - durch Wohn- und - durch kommerzielle Nutzungen generiert werden. Durch diese strategiekonforme Transaktion kann die Wohnquote des Gesamtportfolios weiter erhöht werden.
Der Kaufpreis der Liegenschaft wurde zu rund 80% in Fondsanteilen vergütet. Somit konnte der Investorenkreis um einen langfristig orientierten Investor erweitert werden, welcher vom Fonds sehr überzeugt ist und sich zu einer langfristigen Haltedauer der Anteile verpflichtet hat.
Wenige Tage vor der geplanten Kotierung an der SIX Swiss Exchange unterstreicht die Fondsleitung PURE Funds AG damit ihre Kompetenz, hochwertige Off-Market-Transaktionen erfolgreich umzusetzen und das Portfolio gezielt weiterzuentwickeln.
Kotierung an der SIX Swiss Exchange
Der PURE Swiss Opportunity REF (Ticker: PSO) wird am 20. Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem diversifizierten und hochwertigen Portfolio startet der Fonds in den öffentlichen Handel. Der Börsengang markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Fonds und ermöglicht einer breiten Anlegerschaft den Zugang zu einer attraktiven Immobilienanlage in der Schweiz.
Über PURE Funds AG
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
Weitere Informationen und Kontakt
PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss
CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss
Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss
Disclaimer
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PURE Funds AG
|Gotthardstrasse 14
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@pure.swiss
|Internet:
|pure.swiss
|ISIN:
|CH0555854626
|Valorennummer:
|55585462
|EQS News ID:
|2213566
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2213566 16.10.2025 CET/CEST