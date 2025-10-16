Vancouver, British Columbia - 16. Oktober 2025 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) freut sich, ein Betriebsupdate hinsichtlich des Bohrlochs Kinsau-1A (Kn-1A) in Lech, Deutschland, sowie Informationen hinsichtlich der Verlängerung der Konzession für das Gasfeld Reudnitz und die Konzession Erlenwiese bekannt zu geben.

Update hinsichtlich Bohrungen bei Kinsau-1A, Lech, Deutschland

Das Bohrloch Kinsau-1A wurde bis in eine gemessene Tiefe von insgesamt 3.310 m gebohrt und endete im Riffkarbonat-Abschnitt des Jura (Malm). Das Ende des neuen Bohrlochs befindet sich innerhalb von 65 m des ursprünglichen Gasentdeckungsbohrlochs von Mobil. Am 10. September wurde die erste Zielzone, der Karbonatabschnitt der Gesteinformation Purbeck aus der Unterkreide bzw. dem Jura durchteuft. Dies ist jene Zone, in der im Jahr 1983 im ursprünglichen Bohrloch Kinsau-1 (Kn-1) hohe Gasraten vom Unternehmen Mobil getestet wurden. Der Abschnitt in der Purbeck-Formation wurde in einer gemessenen Tiefe von 3.181 m (2.485,5 m TVDSS) angetroffen, 3 m höher als das ursprüngliche Bohrloch Kn-1. Porositätsaufzeichnungen weisen darauf hin, dass die Fazies der Vorkommen in Kn-1A eine bessere Porosität aufweisen als in Kn-1, mit Zonen von bis zu 12 % Porosität und Strichen von bis zu 17 % Porosität. Vorläufige Ergebnisse weisen auf ein über 18 m mächtiges Vorkommen mit einer durchschnittlichen Porosität von 8,6 % in der Purbeck-Formation und einem potenziellen Kohlenwasserstoff-Wasser-Kontakt in einer gemessenen Tiefe von 3.244 m hin.

Die Purbeck-Formation besteht aus Wechselschichten aus Dolomit und Kalkstein. Der Dolomit ist braun bis bräunlich-grau mit einer zuckerkörnigen Struktur, wie aus dem Probenprotokoll hervorgeht. Es wurden hohe Gasvorkommen mit einem gesamten Gasgehalt von höchstens 11,5 % identifiziert. Die Bohrungen wurden im Malm-Abschnitt fortgesetzt, der in einer gemessenen Tiefe von 3.216 m identifiziert wurde. Der Malm-Abschnitt besteht vorwiegend aus Kalkstein, hellgrau, krypto- bis mikrokristallin und teilweise oolithisch mit einigen seltenen Dolomitvorkommen. Auch im Malm-Abschnitt wurden Gasvorkommen identifiziert. Die Riff-Fazies des Malm-Abschnitts wurde in einer gemessenen Tiefe von 3.230 m vorgefunden und setzte sich bis zur gesamten Tiefe fort. Die Riff-Fazies des Malm-Abschnitts in Kn-1A weist eine Porosität von maximal 20 % auf, was deutlich über dem Maximum von 12 % liegt, das im ursprünglichen Bohrloch Kn-1 des Unternehmens Mobil vorgefunden wurde. Es wurden Aufzeichnungen durchgeführt und eine 7"-Verrohrung installiert und zementiert. Der Bohrturm wurde am 17. September sicher und ohne Zwischenfälle freigegeben. Das Testprogramm wird anhand der aktuellen Protokoll- und Probenanalyse erstellt und muss von der Bergbaubehörde genehmigt werden. Die Tests sollen im ersten Quartal 2026 beginnen, sobald geeignete Testeinheiten verfügbar sind.

James Hill, CEO von MCF Energy, sagte: "Das Bohrloch Kinsau-1A ist nun abgeschlossen und bereit für Tests. Deutschland verfügt innerhalb seiner Grenzen über bedeutsame Erdgasvorkommen für den privaten und industriellen Bedarf. Das in Deutschland geförderte Erdgas weist einen wesentlich geringeren CO2-Fußabdruck auf als importiertes Gas, was zusätzlich zum Umweltschutz beiträgt und gleichzeitig die Energiesicherheit des Landes gewährleistet."

Reudnitz, Deutschland

MCF/Genexco erhielt vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) eine Verlängerung der Explorationskonzession für Reudnitz um 27 Monate bis 31. Dezember 2027. Dadurch kann das Unternehmen seine Testbetriebe fortsetzen, einen Partner für die Erschließung dieses bekannten Gasfeldes suchen und seine Interessen an diesem Projekt sichern.

Erlenwiese, Deutschland

Am 12. September erhielt Genexco vom Regierungspräsidium Darmstadt, der zuständigen Bergbaubehörde des Bundeslandes Hessen, die Mitteilung hinsichtlich der Verlängerung der unternehmenseigenen Konzession Erlenwiese. Die Bergbaubehörde gewährte eine Verlängerung um ein Jahr bis 13. September 2026. Diese Verlängerung ermöglicht es dem Unternehmen, die Arbeiten im Konzessionsgebiet mit der Verarbeitung kritischer 3D-Seismikdaten sowie KI- und Machine-Learning-Analysen abzuschließen.

Hintergrund - Lech, Deutschland

Beim Bohrprojekt Kinsau-1A handelt es sich um eine Neuverbohrung bzw. Wiederaufnahme der Bohrung des Entdeckungslochs Kinsau-1, das ursprünglich im Jahr 1983 von dem Unternehmen Mobil abgeteuft wurde und beeindruckende Testergebnisse mit einer Fördermenge von mehr als 24 Mio. Kubikfuß (MMCF) Gas und Kondensat pro Tag lieferte. Mobil teufte die Bohrung Kinsau-1 bis in eine Tiefe von 3.940 Metern MD ab, wo das Grundgestein angetroffen wurde. Hinweise auf Gas- und Kondensatvorkommen fanden sich im Bereich der aus der unteren Kreidezeit/Jura stammenden Gesteinsformation Purbeck in 3.179 Metern MD Tiefe. Das Bohrloch wurde mittels Säurestimulation fertiggestellt und über einen 22,5 Meter langen perforierten Abschnitt getestet. Der gesamte Bohrlochtest dauerte 3,5 Monate. Am 28. und 29. Juli 1983 wurde ein Test mit variabler Fördermenge durchgeführt, bei dem drei Durchflussraten angegeben wurden: 7.712 Tausend Kubikfuß pro Tag (MCFD) bei 2.973 psi, 14.832 MCFD bei 2.785 psi und 24.706 MCFD bei 1.871 psi. Der Gesamtdruck im Rahmen der Tests fiel von 4.110 psi auf 4.090 psi (283,4 auf 282 bar). Der Test ergab eine Ausbeute von 45,9 MMCF Gas und 1.510 Barrel Kondensat. Diese Testergebnisse lassen nicht zwingend Rückschlüsse auf die langfristige Performance oder die finale Ausbeute zu.

Genexco GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft von MCF Energy Ltd., hält einen Anteil von 20 % an der Energieprojekt Kinsau 1 GmbH, dem Lizenznehmer und Betreiber der Bohrung Kinsau-1A.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com

Vorsorgliche Hinweise:

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise:

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Pläne des Unternehmens und andere Aspekte unserer voraussichtlichen zukünftigen Geschäftstätigkeit, die Ausrichtung des Managements, Strategien, Finanz-, Betriebs- und Produktionsergebnisse, Branchenbedingungen, Rohstoffpreise und Geschäftsmöglichkeiten beziehen. Darüber hinaus und ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des voraussichtlichen Zeitplans Erschließungspläne und der potenziellen Ressourcen in Bezug auf die Rechte des Unternehmens an den Vermögenswerten in Deutschland. Zukunftsgerichtete Informationen verwenden typischerweise Wörter wie "antizipieren", "glauben", "projizieren", "erwarten", "Ziel", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie Aussagen, wonach Maßnahmen, Ereignisse oder Bedingungen in der Zukunft ergriffen werden oder eintreten "können", "würden", "könnten" oder "werden".

Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Managements von MCF Energy, einschließlich der Erwartungen und Annahmen, die anschließend in dieser Pressemitteilung unter den Öl- und Gasempfehlungen erwähnt werden, und darüber hinaus in Bezug auf die vorherrschenden Rohstoffpreise, die wesentlich von den Preisprognosen abweichen können, die zum Zeitpunkt der jeweiligen von Gaffney Cline Associates durchgeführten Ressourcenprüfungen galten, sowie auf Differenzen, Wechselkursen, Zinssätzen, geltenden Lizenzgebühren und Steuergesetzen, künftigen Produktionsraten und Schätzungen der Betriebskosten, der Leistung künftiger Bohrungen, Ressourcenvolumina, dem voraussichtlichen Zeitplan und den Ergebnissen von Investitionsausgaben; der Erfolg beim Bohren neuer Bohrlöcher; die Angemessenheit der geplanten Kapitalausgaben für die Durchführung geplanter Aktivitäten; der Zeitpunkt, der Ort und das Ausmaß künftiger Bohrungen; der Zustand der Wirtschaft und des Explorations- und Produktionsgeschäfts; die Betriebsergebnisse; die Leistung; die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; die Fähigkeit zur effizienten Integration von Vermögenswerten und Mitarbeitern, die durch Akquisitionen erworben wurden, die Fähigkeit zur erfolgreichen Vermarktung von Erdgas und die Fähigkeit von MCF, Zugang zu Kapital zu erhalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da MCF Energy keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von MCF Energy können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile wir daraus ziehen werden. Das Management hat die obige Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen in diese Pressemitteilung aufgenommen, um den Wertpapierinhabern einen umfassenderen Einblick in künftige Geschäftstätigkeiten zu geben; solche Informationen sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Öl- und Gas-Hinweise

Bcf Milliarden Kubikfuß Bcfe Milliarden Kubikfuß Erdgasäquivalent Bbl Barrel Boe Barrel Öläquivalent M Tausend MM Million MMbbls Millionen Barrel Öl MMBOE Millionen Barrel Öläquivalent MMBC Millionen Barrel Kondensat MMcf Millionen Kubikfuß Erdgas Mcfe Tausend Kubikfuß Erdgasäquivalent MCFD Tausend Kubikfuß pro Tag MMCFD Millionen Kubikfuß pro Tag MMcfe/d Millionen Kubikfuß-Äquivalent pro Tag Tcf Billionen Kubikfuß km2 Quadratkilometer € Euro

