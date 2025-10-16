Europa will mit Macht und Milliarden zum KI-Zentrum werden. Die Infrastruktur entsteht aber oft in Regionen, in denen das Wasser knapp ist. Was bedeutet das für die Versorgung? Im April 2025 hat die EU ihren Aktionsplan "KI-Kontinent" vorgestellt, mit dem Europa zum weltweiten KI-Spitzenreiter werden soll. 200 Milliarden Euro sollen dafür in die Hand genommen und bis zu fünf KI-Gigafabriken und 13 KI-Fabriken gebaut werden. EU-Pläne zu KI-Rechenzentren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
